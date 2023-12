Una delegazione di Fermerci ha incontrato l’Assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente

Continua il percorso “cura del ferro regionale”, progetto dell’Associazione a sostegno del trasporto ferroviario delle merci nel territorio nazionale. Un settore che si propone come opportunità di sviluppo per l’economia locale, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, favorendo la competitività delle imprese clienti e l’occupazione giovanile. Nell’ambito della discussione sono state approfondite le tematiche della proposta Fermerci che prevedono: sostegno all’ultimo miglio ferroviario, introduzione dell’incentivo ferrobonus regionale, semplificazione normativa e sostegno alla formazione professionale dei giovani per l’abilitazione alle professioni dell’esercizio ferroviario.

Lucente: “Ringrazio la dirigenza di Fermerci per un primo confronto al quale ne seguiranno altri, per un dialogo costruttivo al fine di individuare soluzioni e strategie che sappiano agevolare un settore fondamentale per l’economia nazionale ed internazionale”.

Nel corso dell’incontro l’Assessore ha espresso la volontà di sviluppare un sistema logistico in grado di rendere sempre più il trasporto merci su ferro adeguato, moderno e puntuale. L’impegno di Regione Lombardia, in tal senso, è quindi totale: l’obiettivo è favorire lo sviluppo dei terminal intermodali, nell’ottica di una regione connessa, con collegamenti rapidi e sicuri. Fondamentale, in questo caso, l’adeguamento tecnologico della rete ferroviaria, per incrementare la quota di trasporto merci su ferro e consentire la circolazione di treni merci con migliori performance.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori incontri dell’Associazione Fermerci con le Regioni disponibili ad intraprendere un percorso analogo.