UK: oltre 14 mln di sterline di finanziamenti per promuovere innovazione trasporto merci

Un numero maggiore di biciclette elettriche ecologiche per il trasporto merci consegnerà i pacchi a domicilio e migliori aree di sosta per i camion contribuiranno ad alleviare la congestione locale, grazie a un finanziamento di 14 milioni di sterline da parte di governo e industria per promuovere l’innovazione nel trasporto merci e migliorare le condizioni di lavoro in Gran Bretagna.

Oggi (10 ottobre 2024), il ministro per il futuro delle strade, Lilian Greenwood, ha reso noti i nomi dei 23 candidati idonei, che hanno ricevuto dal governo un finanziamento fino a 4,5 milioni di sterline per migliorare le aree di sosta per camion e le condizioni di lavoro degli autotrasportatori.

Dall’Immingham Lorry Park nel Lincolnshire all’Embassy Truck Park nel Kent, i lavori di ammodernamento comprendono 430 nuovi posti auto per camion, per decongestionare la congestione locale contribuendo a ridurre il numero di grandi camion parcheggiati nei centri cittadini o ai lati delle strade.

L’investimento contribuirà inoltre a costruire migliori strutture per la ristorazione, il cambio biancheria e il riposo, nonché nuovi sistemi di videosorveglianza e recinzioni di sicurezza per migliorare il benessere e la sicurezza degli autotrasportatori.

Il finanziamento proviene dal terzo anno del programma di sovvenzioni per il parcheggio dei mezzi pesanti e per il benessere dei conducenti, che si aggiungerà agli 8 milioni di sterline provenienti dall’industria, per un finanziamento complessivo di 12,5 milioni di sterline per migliorare le aree di sosta per camion.

Questo investimento si aggiunge ai 1,8 milioni di sterline stanziati dal governo per 10 piccole e medie imprese ( PMI ) per sperimentare una nuova tecnologia rivoluzionaria per decarbonizzare il trasporto merci e promuovere l’innovazione nel settore.

Tra gli esempi di idee rivoluzionarie che diventeranno realtà rientrano la collaborazione tra TUAL e Wincanton per testare powerbank ad alte prestazioni per camion elettrici e la collaborazione tra Innervated Vehicle Engineering e Asda per adattare l’alimentazione a idrogeno ai piccoli furgoni per le consegne.

Questo finanziamento rappresenta la terza tranche del Freight Innovation Fund Accelerator Programme del dipartimento, un investimento governativo di 7 milioni di sterline in 3 anni per supportare il settore del trasporto merci nell’implementazione dell’intelligenza artificiale e dell’automazione per migliorare il modo in cui treni, camion, furgoni e navi trasportano pacchi e merci.

Le misure odierne aiuteranno il governo a raggiungere la sua missione principale, ovvero riportare il paese sulla strada della crescita. Miglioreranno le condizioni di lavoro per gli autotrasportatori, promuovendo al contempo innovazione e sostenibilità nel trasporto merci per rafforzare la catena di fornitura del Regno Unito e sostenere i posti di lavoro in tutto il paese.

L’annuncio arriva in vista dell’International Investment Summit, che riunirà leader del Regno Unito , investitori di alto profilo e aziende da tutto il mondo per discutere di come possiamo rafforzare la nostra partnership per stimolare investimenti e crescita.

Il ministro per il futuro delle strade, Lilian Greenwood, ha affermato: “Il trasporto merci è un motore cruciale della nostra economia ed è giusto che facciamo tutto il possibile per migliorare le condizioni di lavoro, promuovere l’innovazione e promuovere la sostenibilità in tutto il settore.

Il nostro finanziamento, unito agli investimenti del settore, garantirà agli autotrasportatori un parcheggio più sicuro, un riposo adeguato e un pasto caldo, aiutando al contempo le aziende del Regno Unito a sfruttare il meglio della tecnologia per movimentare le merci più velocemente, decarbonizzare la nostra catena di approvvigionamento e far crescere l’economia per tutti”.

Gli attuali 12,5 milioni di sterline per le aree di sosta per camion seguono i 31 milioni di sterline di precedenti finanziamenti congiunti tra governo e industria, nell’ambito di precedenti finestre di domanda.

Insieme al National Highways Lorry Parking Facilities Improvements Scheme, l’investimento congiunto complessivo del dipartimento e del settore per migliorare le strutture per i camion a bordo strada arriva a 64 milioni di sterline.

I fondi saranno distribuiti in tutta l’Inghilterra per garantire che tutti gli autotrasportatori del Paese possano beneficiare di migliori infrastrutture stradali e migliori condizioni di lavoro, sostenendo al contempo l’occupazione locale e la crescita economica.

Il direttore delle politiche e degli affari pubblici della Road Haulage Association, Declan Pang, ha affermato: “Siamo lieti di vedere che sono stati stanziati fondi per promuovere miglioramenti negli standard e nella capacità dei parcheggi e delle aree di sosta per camion in tutta l’Inghilterra.

Il programma di sovvenzioni continua a essere un impegno molto gradito da parte del governo e dell’industria per apportare miglioramenti tanto necessari per gli autotrasportatori, che sono una forza lavoro essenziale per mantenere in movimento le catene di fornitura del paese. Non vediamo l’ora di vedere l’impatto di questi investimenti nel miglioramento delle condizioni e del benessere degli autisti”.

Il Freight Innovation Fund sta ottenendo grandi risultati nel promuovere gli investimenti del settore: sin dal primo anno di attività, le aziende del Regno Unito hanno raccolto 97 milioni di sterline di capitale aggiuntivo per finanziare i loro progetti innovativi.