Ufficiale, primo Consiglio regionale martedì 26 novembre

Mancava solo l'ufficialità, adesso c'è: il primo Consiglio regionale della nuova legislatura si terrà martedì 26 novembre a partire dalle ore 11 nell'Aula consiliare Sandro Pertini: la convocazione è arrivata questa mattina e porta la firma del presidente uscente Gianmarco Medusei.

Ordine del giorno - In discussione c'è la nomina della Giunta delle elezioni, l'elezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio regionale, l'elezione del Segretario del Consiglio regionale e il giuramento del Presidente della Giunta ai sensi dell'art. 38 dello Statuto della Liguria (che recita: "Il Presidente della Giunta regionale, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto e le leggi della Repubblica e della Regione").

Gli incarichi - Negli undici giorni che mancano al primo consiglio dovranno essere definite tutte le cariche: il presidente, il vice e il consigliere segretario. Se per il ruolo di presidente del consiglio i giochi sembrano fatti, con Stefano Balleari pronto a subentrare, la carica di vice è meno certa.

Il vicepresidente - Questo ruolo, come da tradizione, spetta alle opposizioni. Il Partito democratico ha fissato una riunione per il prossimo lunedì in cui si dovrà discutere la questione: il vicepresidente uscente è Armando Sanna, che con le sue 8.155 preferenze è il campione assoluto di questa tornata elettorale; sarà difficile, con questi numeri, privarlo di un incarico e quello di vicepresidente, vista anche la sua esperienza, sembra il più adatto. Il Pd dovrà anche discutere il nome del suo capogruppo: dal partito rimandano anche questa scelta alla discussione che si aprirà lunedì ma è chiaro che personalità del calibro di Davide Natale, segretario regionale, e Simone D'Angelo, segretario provinciale, siano i favoriti per questo importante ruolo di coordinamento. Sempre nel centrosinistra è da chiarire la posizione di Andrea Orlando: l'ex candidato presidente potrebbe optare per mantenere il seggio in Liguria e lavorare alla campagna elettorale per le comunali di Genova. Martedì 26, in ogni caso, sarà seduto al suo posto.

Consigliere segretario - Non è complicato, invece, stabilire chi sarà il segretario d'aula: il posto, negli accordi tra i partiti, spetta a Forza Italia, i consiglieri sono due (Bagnasco e Vaccarezza, visto che Scajola farà l'assessore e Chiara Cerri subentrerà solo dopo le dimissioni da consigliere di quest'ultimo) e il primo sarà capogruppo: andando per esclusione, dunque, il Consigliere segretario sarà Angelo Vaccarezza.