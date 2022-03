Ucraina, dalla Regione medicine e apparecchi medicali per l'ospedale di Kharkiv

di Redazione

Giampedrone: "Ci siamo attivati per rispondere alla richiesta della Protezione Civile, aspettiamo solo il via libera": Toti: "Stanotte scade il bando per la disponibilità degli alberghi"

Martedì 29 Marzo 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn