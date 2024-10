TX Logistik: le prime locomotive Vectron di Siemens Mobility sono sui binari

TX Logistik AG ha messo sui binari le prime tre delle 40 moderne locomotive Vectron del produttore Siemens Mobility, che la società di logistica ferroviaria appartenente a Mercitalia Logistics (Gruppo FS Italiane) ha ordinato a maggio 2023.

L’ ampliamento della flotta di veicoli è un prerequisito importante affinché TX Logistik continui a crescere nel trasporto merci ferroviario intermodale e transfrontaliero. Le nuove locomotive sono utilizzate principalmente sui corridoi del Brennero e della Svizzera, gli assi nord-sud strategicamente importanti in Europa.Entrambi i corridoi sono molto frequentati e pongono elevate esigenze alle locomotive utilizzate, dalla potenza di trazione e stabilità alla compatibilità con i sistemi transfrontalieri. TX Logistik ha ordinato le macchine con vari pacchetti nazionali. 20 locomotive Vectron riceveranno il pacchetto nazionale per operare in Germania, Austria, Svizzera, Italia e Paesi Bassi (D-A-CH-I-NL) e saranno consegnate entro l’inizio del 2025. La consegna delle 20 locomotive con l’equipaggiamento per il corridoio tedesco-austriaco-italiano (D-A-I) è prevista per la fine del 2025.

La decisione di acquistare le locomotive Vectron sottolinea anche gli sforzi di TX Logistik per promuovere ulteriormente il trasporto merci su rotaia come alternativa ecologica ed efficiente al trasporto su strada. Per sottolineare questo e allo stesso tempo pubblicizzare l’ingresso nel trasporto intermodale, la prima delle tre Vectron, consegnata allo Zughotel di Braunschweig, ha una livrea speciale con le parole “Inizia ora. (Natura) guidata dalla passione verde”.

Grazie alla loro flessibilità e alle loro prestazioni, le nuove locomotive offrono i prerequisiti tecnici ideali per soddisfare le crescenti esigenze del trasporto merci europeo. I primi due veicoli saranno inizialmente messi in funzione per le tratte in Germania, Austria e Paesi Bassi, seguiti da Svizzera e Italia, poiché le licenze per le tratte italiane e di confine (Chiasso) sono ancora in sospeso. Secondo TX Logistik, la moderna flotta Vectron consentirà all’azienda di aumentare significativamente la capacità sui corridoi del Brennero e della Svizzera a medio termine e di migliorare ulteriormente l’efficienza e l’affidabilità del trasporto merci su rotaia.