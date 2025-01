Tunnel Fontanabuona-Rapallo: ok alla Valutazione impatto ambientale. Paita: "Tutto partito dal mio lavoro in Regione"

La Valutazione di impatto ambientale (VIA) per il tunnel Fontanabuona – Rapallo ha avuto un “esito positivo con prescrizioni”. L'annuncio arriva dalla Regione Liguria, al termine della riunione della commissione competente. Si tratta di un passaggio fondamentale nell'iter del progetto, che prevede un nuovo svincolo dell’A12, una rampa lunga 5,6 chilometri e la realizzazione di due gallerie per collegare Rapallo e Moconesi. L’intervento fa parte dell’accordo di ristoro con Autostrade per l’Italia, che prevede un investimento di circa 1,5 miliardi di euro, di cui 300 milioni destinati proprio a questo tunnel.

L'accordo con Autostrade – Questo progetto è parte integrante di un piano più ampio voluto da Autostrade per l’Italia, che ha stanziato oltre 1,5 miliardi di euro. Tale somma copre sia i risarcimenti per danni subiti sia il finanziamento delle opere infrastrutturali, tra cui il tunnel che collegherà la Val Fontanabuona alla A12. Questo intervento, che comporta una spesa di 300 milioni, è destinato a migliorare il trasporto e la connessione tra le località liguri, favorendo anche lo sviluppo economico della regione.

Il commento di Raffaella Paita – La senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, ha espresso soddisfazione per l'esito positivo della Valutazione di Impatto Ambientale, ricordando che il progetto affonda le sue radici nel lavoro che ha svolto durante il suo mandato di assessore regionale. "Non posso dimenticare che tutto nasce dal mio lavoro da assessore regionale e sono felice che finalmente anche questo passaggio sia positivo", ha dichiarato Paita, sottolineando l'importanza della giornata per il futuro della Liguria.

Prossimi passi – Ora che la VIA è stata approvata, l'attenzione si sposta sui successivi sviluppi, con l'avvio dei cantieri. "Ora apriamo subito i cantieri per dare alla Val Fontanabuona e al levante una prospettiva di sviluppo e crescita", ha aggiunto la senatrice. La realizzazione del tunnel è vista come una grande opportunità per migliorare la viabilità e stimolare la crescita economica del territorio, con ricadute positive sul turismo e sul commercio.

Progetto strategico per il territorio – Il tunnel non solo migliorerà i collegamenti tra la costa e l'entroterra, ma rappresenta anche un’opera strategica per il futuro della Val Fontanabuona e delle località circostanti. La creazione del nuovo svincolo e delle gallerie consentirà di ridurre il traffico sulla rete stradale esistente e di agevolare il flusso di veicoli in un'area ad alta densità turistica e residenziale.









