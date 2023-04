Tunnel Fontanabuona, il punto a Rapallo: opera da 340 milioni, se il costo lieviterà aumenteranno i pedaggi

Costerà 340 milioni di euro e se i prezzi lieviteranno saranno compensati con l'aumento dei pedaggi; il progetto esecutivo sarà pronto i primi anni del 2024 contemporaneamente a quella che dovrebbe essere la chiusura dell'iter sulle osservazioni richieste in sede di valutazione di impatto ambientale. È l'iter del tunnel Rapallo - Fontanabuona, opera che società Autostrade realizzerà tra quelle in contropartita per il crollo del ponte Morandi. Ieri sera confronto in Comune a Rapallo sul progetto, un incontro chiesto dal Comitato No Tunnel per avere delucidazioni sull'opera che, a loro dire, impatterà notevolmente su Rapallo.

Diverse persone hanno protestato fuori dal Comune per denunciare "lo scempio ambientale che verrà fatto per i raccordi autostradali". Il progetto è stato illustrato dall'ingegnere di Aspi Alberto Selleri che ha confermato quanto già si sapeva: le gallerie saranno due e saranno unite da un viadotto di circa 100 metri che passerà nella valle di Arbocò; il tunnel comincerà in autostrada e arriverà a un nuovo casello in Fontanabuona. Tra le opere di ompensazione che il comune di Rapallo avrà da Aspi sarà un parcheggio di interscambio al Poggiolino, area adiacente al casello autostradale. "Sarebbe stato meglio aver ottenuto il tunnel con Santa Margherita Ligure piuttosto che un parcheggio" ha proposto l'ex sindaco di Rapallo ed ex consigliere regionale Armando Ezio Capurro.

"È evidente che il comune di Rapallo pagherà un prezzo che speriamo sia il minore possibile" ha sottolineato il vicesindaco Piergiorgio Brigati schierandosi sia dalla parte dei cittadini preoccupati soprattutto per il viadotto che collegherà le due gallerie e che andrà a modificare definitivamente la valle di Arbocò sia a favore del tunnel che creerà sviluppo per le realtà della costa e toglierà dall'isolamento la val Fontanabuona. Al dibattito hanno partecipato vari parlamentari liguri, l'amministrazione ctromunale di Rapallo al completo, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco metropolitano Marco Bucci collegati da remoto così come l'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi. Non sono mancati in apertura contestazioni tra il Comitato No Tunnel e l'amministrazione di Rapallo. In aula anche i sindaci dell'entroterra con la fascia tricolore.