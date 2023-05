Tunnel di Tenda, scavo ultimato ai primi di giugno, entro ottobre via ai cantieri per l'apertura

Quasi completato il nuovo traforo stradale italo-francese del Colle di Tenda, che sul nostro versante interessa il territorio di Limone Piemonte (nella foto). L'Anas informa infatti che mancano circa 20 metri alla conclusione, prevista tra la fine di maggio e i primi di giugno, dello scavo del nuovo tunnel grezzo. Successivamente si darà il via ai lavori per completare il rivestimento definitivo e rendere agibili i passaggi di servizio.

"Si stanno valutando - recita la nota Anas - le modalità per consentire l'apertura del tunnel nella tipologia di cantiere entro fine ottobre 2023 ed in particolare le opere e gli apprestamenti necessari per il transito in sicurezza".

Per quanto riguarda gli interventi sul versante francese "è in corso la realizzazione delle berlinesi (strutture flessibili di sostegno, N.d.R.) propedeutiche alla costruzione delle spalle del ponte di progetto. L'assemblaggio delle componenti metalliche del ponte, attualmente in via di realizzazione presso l'officina incaricata, avverrà in loco nel piazzale del cantiere".