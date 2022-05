Trent'anni fa la strage di Capaci, Toti: "Gli uomini passano, le idee restano"

di Edoardo Cozza

Il 23 maggio del 1992 nell'attentato in Sicilia la mafia uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta

"23 maggio 1992. Sono passati trent'anni dalla strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Una data che ha segnato uno dei periodi più bui della storia del nostro Paese. Non dimentichiamo chi ha sacrificato la propria vita per combattere la criminalità e l'illegalità. La mafia voleva uccidere Falcone e invece l'ha reso il simbolo di quella lotta che oggi deve diventare la nostra. Gli uomini passano, le idee restano". Lo scrive su Facebook il presidente della Liguria e fondatore di Italia al Centro, Giovanni Toti.