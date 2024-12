Treni straordinari per il Natale di Matera: Ferrovie Appulo Lucane puntano su mobilità sostenibile

Dal 8 dicembre al 5 gennaio, Ferrovie Appulo Lucane (FAL) offriranno un servizio ferroviario straordinario durante le domeniche natalizie, con corse ogni 30 minuti per agevolare l’accesso al centro storico di Matera, anche in occasione del Presepe Vivente. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con la Regione Basilicata, è stata annunciata in conferenza stampa dal presidente di FAL Vittorio Zizza e da altri rappresentanti istituzionali, come riporta Ferpress.

Mobilità sostenibile – Lo slogan scelto per promuovere l’iniziativa, “Lascia l’auto e prendi il treno”, sintetizza l’obiettivo del progetto: incentivare l’uso del trasporto pubblico per ridurre traffico ed emissioni. I cittadini e i turisti potranno usufruire del parcheggio gratuito di Serra Rifusa, con 300 posti disponibili, e raggiungere il centro con uno dei 52 treni giornalieri attivi dalle 10 alle 22.

Un progetto condiviso – “Garantiamo un servizio utile sia per i cittadini che per i tanti visitatori di questa città straordinaria,” ha dichiarato Vittorio Zizza. Matteo Colamussi, Direttore Generale di FAL, ha sottolineato come il servizio sia un esempio di mobilità sostenibile ed efficiente: “Speriamo che questa sperimentazione possa diventare un modello continuativo.”

Sfide logistiche – Il Commissario Prefettizio Raffaele Ruberto ha evidenziato l’importanza del progetto, soprattutto considerando i lavori in Piazza della Visitazione: “Questo servizio permette di ridurre traffico e agevolare i collegamenti al centro.”

Prospettive future – L’Assessore regionale Pasquale Pepe ha espresso l’intenzione di estendere l’offerta anche ai festivi: “Matera è una città turistica per eccellenza. Dobbiamo adeguare i servizi alle sue esigenze.”