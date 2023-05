Transport Logistics 2023, l'assessore regionale Benveduti: "La Germania guarda con attenzione alle opportunità di sviluppo della Liguria"

Anche l’assessore allo Sviluppo economico con delega ai Porti e alla Logistica, Andrea Benveduti, in rappresentanza di Regione Liguria, ha preso parte a Monaco di Baviera a “Transport Logistic 2023”, la fiera leader mondiale per il settore della mobilità, logistica, IT e supply chain management.



Nel corso della mattinata odierna, in occasione dell’evento di networking internazionale “ALL QUIET ON THE SOUTHERN ROUTE? How the Ports of Genoa logistics partnerships are reshaping the European supply chian”, alla presenza anche del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti e del sindaco di Genova, sono stati illustrati dal presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini gli interventi in atto per potenziare il sistema portuale ligure e completare la porzione meridionale del corridoio Reno-Alpi, anche in vista della realizzazione della nuova diga foranea di Genova, il cui cantiere ha preso avvio il 4 maggio, del completamento del Terzo Valico e del potenziamento degli assi ferroviari di connessioni verso l’Europa, opere complementari e strategiche per lo sviluppo portuale.



“Il Sistema portuale ligure, oltre ad essere la prima economia regionale, è il motore della logistica del Nord Ovest italiano – sottolinea l’assessore - È pertanto estremamente importante essere oggi a Transport Logistic 2023, la fiera leader mondiale di questo settore, per presentare agli operatori internazionali le capacità del nostro territorio e il poderoso piano di investimenti a cui andremo incontro nel prossimo futuro per accrescere questo potenziale. Anche la Germania guarda con attenzione alle opportunità di sviluppo della Liguria, come la nuova diga foranea di Genova e il completamento del Terzo Valico, infrastrutture essenziali per avvicinare le nostre aziende ai mercati più competitivi d'Europa”.



“Con Liguria International - aggiunge l'assessore - abbiamo, anche per questa vetrina internazionale, ricostruito il modello di successo che ci ha accompagnato nelle precedenti fiere, con una partecipazione di sistema integrato che ha visto la compartecipazione del Sistema Camerale ligure, le due Autorità Portuali regionali, le associazioni di categoria e le imprese del settore”.



Tra i co-espositori alla fiera internazionale Transport Logistic 2023: Promos Italia, Assagenti, Spediporto, Unione Utenti del Porto di Savona e Vado, Isomar, C.I.S.Co, Ignazio Messina & C. con IMT - Intermodal Marine Terminal, PSA Italy e PSA Sech, Terminal San Giorgio, APM Terminals Vado Ligure, Genoa City Airport. A questi si aggiungono anche Cetena e Webuild con un corner dedicato: il primo attraverso un dispositivo di simulazione mostra l’accessibilità delle grandi navi al porto di Genova; il secondo ricrea un percorso virtuale e immersivo dentro il cantiere del Terzo Valico e una ricostruzione visiva dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea.



Partner dell’iniziativa anche la Camera di Commercio di Genova con la presenza di Liguria Gourmet per valorizzare le eccellenze gastronomiche tipiche regionali.