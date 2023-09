Traffico in tilt a Genova, Bucci: "Polemica inesistente, fra due anni avremo i parcheggi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non ricordo un Salone Nautico in cui non ci siano state le code in città, ma questo puo' essere segno che ci sono tante persone che vengono a visitarlo. Se dobbiamo lavorare su Piazzale Kennedy è ovvio che per i parcheggi serve un'altra zona, corso Marconi è una scelta temporanea. Sicuramente fra due anni avremo a disposizione tutti i parcheggi del Waterfront di Levante, che al momento non possiamo usare." - risponde così il sindaco di Genova Marco Bucci dopo i grossi disagi di viabilità che si sono venuti a creare a Genova: tra allerta meteo, incidenti in autostrada e inaugurazione del Salone Nautico, per il quale è stata chiusa la strada di Corso Marconi, il traffico è rimasto paralizzato dal primo mattino fino a sera.

"Per la giornata di domattina adotteremo delle soluzioni che verranno implementate per migliorare la situazione. Ma sinceramente, se domani avessimo ancora più traffico ne sarei felice, perchè vorrebbe dire che ancora più gente viene a visitare il Salone."

Il sindaco risponde alla polemica secondo la quale fra chi è rimasto imbottigliato ci sono soprattutto lavoratori: "Chi prende l'auto per andare a lavorare sa come arrivare al luogo di lavoro, non accetto questa polemica inesistente"