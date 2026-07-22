Tpl Linea, installati i primi dispositivi di emergenza e assistenza nelle aree di parcheggio

Sono stati installati i primi dispositivi dotati di pulsanti di emergenza e assistenza all’interno del parcheggio Torre Porto di Savona con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più sicuro ed efficiente per la clientela.

I nuovi apparecchi sono progettati per offrire un supporto immediato in caso di difficoltà o situazioni di pericolo. Il pulsante Emergency consente di attivare un collegamento diretto con la sala operativa della sosta che, qualora necessario, provvede a smistare tempestivamente la chiamata al Numero Unico di Emergenza.

Il pulsante Consulting invece è dedicato alle richieste di assistenza relative alla sosta, come segnalazioni di criticità, informazioni o chiarimenti sull'utilizzo del parcheggio.

"Grazie a questo sistema i nostri operatori possono intervenire in tempo reale, fornendo assistenza rapida e qualificata. I dispositivi sono già operativi in diverse aree del parcheggio Torre Porto e segnalati da appositi cartelli esplicativi. Il progetto sarà progressivamente esteso agli altri parcheggi della città di Savona: le prossime installazioni sono previste, in ordine, presso i parcheggi di via Piave, Piazza del Popolo e Priamar" spiega da Tpl Linea.

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