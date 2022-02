Il podcast di Giovanni Toti: "Lega e Fratelli d'Italia temono di perdere voti ma bisogna allargare la coalizione"

di Marco Innocenti

"C'è chi è stato a favore dei vaccini e delle riaperture e chi ha fatto qualche campagna un po' spregiudicata verso le ali più estreme della contestazione"

"Stare dietro a quello che accade oggi nel mondo della politica non è mai semplice: si chiama entropia per quelli colti ma si chiama casino per tutti gli altri". Comincia così il primo podcast targato Giovanni Toti, lo spazio inaugurato oggi dal presidente di Regione Liguria e intitolato "PunToti". La prima puntata è "Il mio Romanzo Quirinale: prima, durante e dopo" e ripercorre le fibrillazioni interne al centrodestra dopo l'elezione del presidente Mattarella.

Non mancano, com'era prevedibile, le bordate agli alleati: "Se qualcuno ha paura che l'allargamento del centrodestra possa indebolire il suo singolo partito - ha detto Toti - francamente è una paura legittima, il mondo cambia e il covid ha cambiato la testa della gente. C'è chi è stato a favore dei vaccini e della riapertura del Paese, chi ha fatto qualche campagna un po' spregiudicata nei confronti della ali più estreme della contestazione contro green pass e vaccini".

"Il nostro disegno politico non è mai stato di fuori dal centrodestra - ha aggiunto - Abbiamo sempre detto che vogliamo rafforzare la parte centrale del centrodestra, che non ci riconosciamo in culture di destra più tradizionale. Vogliamo ampliare il perimetro del centrodestra. I moderati dentro alla coalizione sono passati dall'essere la maggioranza assoluta ad essere una sparuta minoranza, che molto spesso è costretta a seguire idee dei partiti diventati più forti come la Lega e Fratelli d'Italia".