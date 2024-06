Torriglia: strada per Pentema resta chiusa dopo frana, situazione ancora instabile

La strada comunale di collegamento tra Torriglia e la frazione di Pentema, interrotta da ieri sera a causa di una frana provocata dalle piogge intese degli ultimi giorni, resta chiusa in attesa di valutazione con i rocciatori. A causa della pioggia che ha impregnato d'acqua il terreno, al momento non è possibile effettuare un sopralluogo in sicurezza spiega in una nota la Regione. Il fronte roccioso instabile è lungo circa 60 metri e necessita di disgaggi, mentre il fondo stradale non sembra aver riportato danni, nonostante il peso dei massi caduti.

"Le operazioni di sgombero della comunale interessata dalla frana e di messa in sicurezza inizieranno il più presto possibile - spiega l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Regione Liguria e la sala operativa regionale della Protezione civile restano in contatto costante con il sindaco per monitorare la situazione e procedere al più presto a una valutazione del fronte, che deve ovviamente avvenire in sicurezza. In questo momento la priorità è mantenere un collegamento attraverso viabilità alternativa verso Montoggio, tramite una strada in parte sterrata".