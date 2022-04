Tornano i 'Treni del Mare' tra Piemonte e Liguria

di Edoardo Cozza

Da questo fine settimana 18 convogli in più per un totale di 23mila posti per raggiungere la riviera ligure di Ponente: le partenze da Torino

Giovedì 14 Aprile 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn