Torna l'ora solare, questa notte lancette indietro di un'ora

Per gli amanti del sabato sera, questa notte si dormirà un'ora in più. Lancette indietro di un'ora, alle 3. Esce l'ora legale, entra quella solare. Avremo più luce la mattina ma il buio arriverà prima, già verso le 17, 17:30 non avremo più la luce esterna.

Sono molti coloro che vorrebbero restasse l'ora sola, visto che i dati ci dicono che negli ultimi sette mesi ha fatto risparmiare 190 mila euro agli italiani e ridotto le emissioni di Co2 di 200 mila tonnellate. Per provare a non far spostare più le lancette in avanti o indietro, la società italiana di medicina ambientale e Consumerismo No profit hanno raccolto 265.000 firme.