Tir contromano tra Serravalle e Vignole in A7: autostrada chiusa e poi riaperta

di Marco Innocenti

Il mezzo ha imboccato l'autostrada contromano per errore: la polizia stradale ha chiuso la tratta per permettergli di uscire in sicurezza

Sabato 29 Gennaio 2022