Tiglieto: morto il pensionato ustionato dallo scoppio del decespugliatore

Non ce l'ha fatta Bruno Pesce, il 73enne ingegnere in pensione di Tiglieto, che lo scorso 2 luglio aveva riportato gravissime ustioni per l'esplosione di un decespugliatore che stava usando per ripulire il terreno di proprietà della famiglia della moglie a Rossiglione, lungo la strada provinciale 456, in località Curei.

L'indagine sull'incidente, svolta dai vigili del fuoco e dai carabinieri, è stata semplice. Purtroppo è stato fatale il malfunzionamento del decespugliatore, che aveva preso nel capanno degli attrezzi del terreno che era stato di proprietà dei suoceri. Il tagliaerba era alimentato a miscela e una scintilla ha fatto scoppiare il serbatoio. Il medico del 118, nonostante il quadro clinico tremendo, era riuscito a stabilizzare Pesce, lo aveva intubato e fatto arrivare al centro grandi ustionati del Villa Scassi ancora in vita. Nel reparto diretto dal dottor Giuseppe Perniciaro è stato posto in essere ogni tentativo, ma non c'è stato nulla da fare.