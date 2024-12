Tessile, nuova partnership Weturn con Gruppo Florence: gli scarti diventano risorse preziose

Siglata una tartnership tra Weturn, pioniere nel riciclo tessile a ciclo chiuso (closedloop), e il Gruppo Florence, polo d'alta moda e rappresentante del made in Italy nel mondo. Un accordo, si legge in una nota, che parte da un'idea condivisa tra le due società: trasformare gli scarti tessili in una risorsa preziosa e promuovere un modello di economia circolare sostenibile per l'industria della moda.

Seconda vita - L'intesa inizierà con l'implementazione di tre progetti pilota, a partire dai ritagli di cotone 100% provenienti dalle linee di produzione del Gruppo Florence. Il materiale verrà raccolto, preparato e selezionato prima di essere processato attraverso la rete di riciclo di Weturn. Grazie a questa collaborazione, viene spiegato, gli scarti tessili avranno una seconda vita, trasformandosi in nuovi filati e materiali pronti per essere integrati nelle future collezioni. In questo modo Weturn mira a trattare centinaia di tonnellate di rifiuti tessili all'anno, a partire dai ritagli di cotone, che saranno reintegrati nelle nuove collezioni, contribuendo alla riduzione delle emissioni di Co2 e a preservare le risorse naturali.

Materie prime - Parallelamente, la partnership mira direttamente alla riduzione delle emissioni Scope 3, ovvero tutte le emissioni indirette legate alla catena di approvvigionamento che spesso rappresentano il 70-80% dell'impronta carbonica totale di un prodotto tessile, principalmente a causa della produzione delle materie prime. Chiudendo il ciclo del recycling e reintegrando i rifiuti tessili in nuovi prodotti, viene ridotta in modo significativo questa impronta. In media, i materiali Weturn registrano una riduzione del 50% delle emissioni di Co2 rispetto all'uso di materiali vergini convenzionali, contribuendo così a una riduzione sostanziale delle emissioni globali nell'intero ciclo di vita del prodotto.

Casi di successo - Un esempio concreto di questo approccio si è visto negli outfit dei volontari che hanno consegnato le medaglie agli atleti durante le cerimonie olimpiche, in collaborazione con Louis Vuitton. Gli outfit, che comprendono una polo e un berretto, sono stati realizzati con felpa riciclata, 100% cotone, proveniente da ritagli tessili raccolti in laboratori e fabbriche francesi, e successivamente lavorata a maglia in Francia. Il materiale della polo ha permesso di risparmiare il 44% di emissioni di Co2 rispetto a un prodotto simile realizzato con cotone vergine.