Terzo Valico, Paita (IV): "Opera in gravissimo ritardo, governo revochi commissario e venga in aula"

"Il Terzo valico dei Giovi è tra le opere ferroviarie più importanti per la Liguria, il Paese e l'Europa. Oggi leggo che a seguito del fatto noto dell'impossibilita di scavare con le talpe meccaniche, i conci, concepiti per essere installati con le frese, non servono più e vanno smaltiti. Errori progettuali e nella gestione degli appalti, incapacità e irresponsabilità assolute. Il governo deve subito revocare il commissario e venire in aula a chiarire". Lo scrive sui social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

"Si tratta di un'opera strategica, indispensabile per la portualità e attesa da anni, eppure in fortissimo ritardo. E soprattutto - sottolinea Paita - è finanziata con i fondi del Pnrr. Errori come quello denunciato, che costano milioni di euro e causano un ulteriore allungamento dei tempi di realizzazione, non sono accettabili. È necessario che il ministro Salvini e il suo vice Rixi spieghino la situazione al Parlamento".