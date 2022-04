Taggia, oggi la cittadinanza onoraria a Lino Banfi: "Qui mi hanno aiutato a diventare attore"

di Redazione

"Le Serate al Nereide, gli spettacoli organizzati in caserma durante il servizio militare, le serate nei dintorni. Così il mio sogno diventò realtà"

Lino Banfi riceve oggi a Taggia la cittadinanza onoraria.

Un riconoscimento per l'attore puglese legato anche ai ricordi dei tempi del servizio militare prestato alle ex caserme ‘Revelli’. "Già allora volevo fare l'attore, già allora organizzavo spettacoli. Ricordo il bar Nereide dove eravamo di casa, dove preparavamo le serate qui intorno, ad Albenga, per esempio. Poi, quando finì il militare, qui mi aiutarono. Io non volevo più tornare a casa, volevo andare a Roma a fare l'attore. E quel sogno divenne realtà".

Tanti i personaggi incontrati nella sua lunghissima carriera.

"Posso dire di aver conosciuto Totò, solo per mezzora, ma ricordo il suo braccio sulla mia spalla. e poi mi viene da dire il Papa, questo Papa. Recentemente mi ha voluto incontrare quando ha saputo che festeggiavo i sessant'anni di matrimonio,. Alla fine gli ho chiesto: Santità, ma allora noi un giorno noi possiamo diventare amici? Lui mi ha risposto: Banfi, noi siamo già amici. E' un Papa così, nazionalpopolare..."