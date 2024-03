T. Mariotti e Aman insieme per megayacht da 183 metri

T. Mariotti e Aman, marchio leader mondiale nel settore lifestyle e hospitality, hanno dato il via alla costruzione del megayacht Aman at Sea con la cerimonia del taglio della lamiera avvenuta nel cantiere navale genovese. Aman at Sea, frutto di una joint venture con Cruise Saudi, debutterà nel 2027. La nuova costruzione inaugura un segmento superiore nel mercato ultra-luxury in grado di proporre lo spirito Aman anche nel leisure crocieristico. Fedele all'ethos pionieristico del marchio, Aman sta sviluppando la propria idea di crociera, mentre T. Mariotti, costruttore di navi da crociera/megayacht custom made ultra-lusso ed expedition, è stato incaricato di realizzare la prima unità di questo tipo, garantendo il massimo standard di design, riflettendo il livello di dettaglio e cura esperito in tutti gli hotel Aman. "Il taglio della lamiera segna un traguardo importante nello sviluppo di Aman at Sea - ha detto il presidente e ceo del gruppo Aman Vlad Doronin - e nella mia evoluzione strategica del marchio, poiché continuiamo a diversificare il nostro portfolio su terra e mare per offrire esperienze di viaggio eccezionali che trasmettono i valori fondamentali di Aman in termini di privacy, pace, generosità di spazio e servizio senza pari. Aman è orgoglioso di collaborare con T. Mariotti, cantiere di costruzione navale specializzato del segmento ultra-luxury, per dare vita alla nostra visione pionieristica per Aman at Sea e concepire una nuova categoria nel lusso crocieristico". Per Marco Ghiglione, ad di T. Mariotti "Il taglio della lamiera è il primo segno tangibile di questo progetto senza precedenti che porterà il lusso sul mare a nuove vette, mai esplorate prima. Noi del cantiere navale T. Mariotti siamo orgogliosi di collaborare con Aman in questa sfida, che conferma la nostra posizione di leader nel mercato delle crociere ultra- luxury." Con una lunghezza di 183 metri questa costruzione sarà la prima nel suo genere a doppia alimentazione, gasolio e metanolo, dimostrando l'impegno di Aman Group per la sostenibilità. La nave, con 50 ampie suite di lusso, ospita tra l'altro una spa con giardino giapponese, due eliporti e un Beach club.