Sud Tirol - Genoa 0 - 0: pari indolore per il Grifone. I rossoblù rimangono a +6 sul Bari

Pareggio a reti bianche ma comunque positivo per il Genoa di Alberto Gilardino che torna dall'Alto Adige con un punto in saccoccia, con cui rimane a +6 sul Bari terzo che ha pareggiato in casa con il Cittadella. Partita sotto tono da parte dei rossoblù che rischiano nel finale di primo tempo, poi nella ripresa colpiscono un palo con Gudmundsson. Non convincono le scelte di Gilardino di inserire Ekuban lasciando Puscas, Aramu e Salcedo in panchina.

Il Genoa prosegue la propria caccia alla promozione in Serie A, avversario di giornata nella Festa dei Lavoratori è il Sud Tirol di Bisoli, sorpresa del campionato. Gilardino lascia in panchina Sabelli, colpito da un attacco influenzale, e sposta Frendrup sulla fascia destra, a centrocampo torna dal primo minuto Sturaro. In attacco Coda sostenuto da Gudmundsson.

LA PARTITA

12' - prima grande occasione per il Genoa con Gudmundsson: cross di Coda dopo il corner, non arriva Sturaro ma c'è l'islandese che tira di piatto con il pallone che termina fuori. L'arbitro aveav comunque fischiato fallo in attacco

13' - traversa sfiorata dal Sud Tirol con l'ex Masiello, tiro del difensore che finisce alto di poco

22' - traversone di Gudmundsson, non arriva nessuno all'impatto con il pallone che attraversa tutta l'area

32' - destro forte ma impreciso di Bani da fuori, niente di fatto

34' - anticipo di Masiello su Coda, calcio d'angolo

42' - occasione per il Sud Tirol, con Odogwu che calcia da terra n area, colpendo il portiere Martinez

45' - ancora Sud Tirol pericoloso: Zaro colpisce di testa sugli sviluppi di corner, palla di poco alta

LA RIPRESA

Cambio in attacco da entrambe le parti, Gilardino inserisce Ekuban per Coda, per Bisoli fuori Mazzocchi per dare spazio a Lunetta.

48' - subito SudTirol: dalla fascia sinistra crossa Odogwu per Rover, blocca il pallone Martinez

54' - confusione in area genoana con gol annullato al Sud Tirol per fallo in attacco: Martinez travolto da Odogwu

63' - Belardinelli manca il pallone su conrer, colpo di testa ma amnca la rete

65' - palo del Genoa con Gudmundsson: destro a giro dell'islandese che colpisce il legno interno e va fuori

75' - girata di Badelj con il ginocchio che finisce fuori

90' - contatto in area tra Ekuban e un difensore in area di rigore, per Di Bello non c'è nulla e il check del VAR conferma. Gilardino arrabbiatissimo per la decisione

93' - espulsi entrambi gli allenatori: lunghe proteste da parte sia di Gilardino che di Bisoli, il direttore di gara mostra il cartellino rosso a tutti e due

Le formazioni ufficiali:

Sud Tirol (4-4-2): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Celli (dall'81' Curto); Casiraghi (dall'85' Schiavone), Belardinelli (dall'81' Fiordilino), Tait, Rover (dal 74' Cisse); Mazzocchi (dal 46' Lunetta), Odogwu All. Bisoli

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Sturaro (dal 77' Jagiello), Badelj, Strootman, Criscito (dal 46' Hefti); Gudmundsson, Coda (dal 46' Ekuban) All. Gilardino

AMMONITI: Vogliacco (G). Espulsi Gilardino e Bisoli

foto copertina da clan dei Grifoni