Successo per "Sfida al mozzicone", raccolte oltre 27mila "cicche"

Sono oltre 27mila i mozziconi di sigaretta raccolti in circa due ore oggi al Porto Antico e nel centro storico di Genova dai volontari che hanno partecipato alla seconda edizione della "Sfida al mozzicone!" in occasione del Suq Festival.

L'iniziativa, lanciata da Suq Genova Festival, Teatro e Cittadini Sostenibil APS, in collaborazione con Municipio I Centro-Est ha raccolto l'adesione di molti volontari e il record della prima edizione, 25mila, è stato ampiamente superato. I mozziconi raccolti rimarranno esposti per tutta la durata del Suq Festival nel "Mozzicometro", un apposito contenitore trasparente pensato per mostrare a chi visiterà le iniziative artistiche e culturali come bastino un paio d'ore ore per raccogliere migliaia e migliaia di mozziconi dispersi in città, destinati a finire in mare alla prima pioggia.

Secondo Legambiente in base ai dati raccolti in 56 parchi urbani, "a farla da padrone sono i mozziconi di sigarette che rappresentano il 42,2% dei rifiuti raccolti (13.483 su 31.961 totali)". "Abbiamo aderito con slancio all'iniziativa proposta da Cittadini Sostenibili e che ha visto aderire associazioni e realtà che come noi sono da tempo impegnate nel promuovere buone pratiche e attività educative nel segno del futuro sostenibile - ha spiegato Carla Peirolero direttrice del Suq -. Eco Suq accompagna da oltre dieci anni il Festival, perché pensiamo che la cultura e l'arte debbano essere in prima linea nella difesa dell'ambiente".