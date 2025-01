Stati Uniti, Walmart investe nell'economia circolare: gli scarti alimentari di 600 negozi diventano compost

Walmart ha deciso di destinare gli scarti alimentari dei suoi supermercati alla produzione di compost, che sarà venduto nei reparti giardinaggio di almeno 600 negozi negli Stati Uniti. Il prodotto, chiamato ReCirculate, è realizzato da Denali, un'azienda specializzata nel riciclo di rifiuti organici, e rappresenta il primo tentativo su larga scala di trasformare il cibo non vendibile in un bene commerciabile.

Prodotto e distribuzione - Il compost sarà disponibile in sacchi da un piede cubo a un prezzo inferiore ai 7 dollari. La vendita inizierà in otto stati americani con alta richiesta di ammendanti per il suolo: Alabama, Arizona, California, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi e Texas. La selezione delle località è stata effettuata dal team acquisti di Walmart, che punta a incrementare la sostenibilità delle proprie operazioni.

Obiettivo rifiuti - Il gigante della grande distribuzione si è posto l'obiettivo di ridurre del 50% i rifiuti alimentari entro il 2030, rispetto ai livelli del 2016. Finora, ha ottenuto una riduzione del 12%, ricorrendo a soluzioni come il riutilizzo del pane scaduto per produrre crostini e l'impiego del pollo arrosto avanzato nelle insalate. Inoltre, cerca modi per diminuire le emissioni di metano derivanti dai materiali organici smaltiti in discarica, adottando processi di trasformazione più efficienti.

Impatto ambientale - Ogni anno, circa 4,4 milioni di tonnellate di cibo invenduto finiscono tra i rifiuti negli Stati Uniti, con almeno la metà destinata alle discariche, contribuendo all'aumento delle emissioni di metano. Il problema ha anche un impatto economico significativo, con perdite stimate in 3,6 miliardi di dollari per il settore della vendita al dettaglio.

Partnership strategiche - Walmart fa parte del "U.S. Food Waste Pact", un'iniziativa promossa da ReFed e World Wildlife Fund, insieme ad altre sei grandi catene di distribuzione tra cui Aldi, Amazon Fresh e Kroger. L'accordo prevede l'adozione di strategie per la riduzione degli sprechi e la pubblicazione regolare dei progressi raggiunti.

Tecnologie e processi - Denali ha raccolto e riciclato circa 7 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari nel 2023, trasformandoli in mangimi per animali, biodiesel, compost e pacciamatura. L'azienda serve clienti come stadi, hotel, impianti di produzione alimentare e grandi rivenditori. Grazie alla tecnologia "Zero De-Pack", Walmart può separare automaticamente gli alimenti dagli imballaggi in cartone, metallo e plastica, rendendo il processo di riciclo più efficiente.

Logistica del riciclo - Denali fornisce ai negozi contenitori da tre metri cubi per la raccolta quotidiana degli scarti alimentari, che vengono svuotati settimanalmente o quando pieni. Il compost destinato alla vendita nei punti Walmart include materiali organici provenienti da vari clienti di Denali, rendendo impossibile tracciare l'origine specifica di ogni lotto.

Prospettive future - Sebbene Denali non abbia fornito un'analisi dettagliata dell'impatto ambientale del trasporto e della lavorazione di ReCirculate rispetto ad altri prodotti simili, gli esperti sottolineano che il compostaggio è un'alternativa più sostenibile rispetto allo smaltimento in discarica. L'azienda collabora con una rete di oltre venti impianti di compostaggio e vende anche compost sfuso a vivai, costruttori, campi da golf e paesaggisti.

Diversificazione del riciclo - Oltre al compost, Denali produce mangimi personalizzati per allevatori e acquacoltura, mentre i suoi biocarburanti e lubrificanti vengono utilizzati nel settore automobilistico. La partnership con Walmart potrebbe rappresentare un punto di svolta per il riutilizzo su larga scala dei rifiuti alimentari nel settore della grande distribuzione.

