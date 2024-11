Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER): la nuova piattaforma digitale per le autorizzazioni agli impianti green

La nuova piattaforma Suer semplifica la presentazione delle domande per l’autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, un passo importante verso la transizione ecologica.

Attivato il SUER – Con il decreto ministeriale del 23 ottobre 2024, prende vita il Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (Suer), la piattaforma digitale pensata per snellire e digitalizzare la gestione delle domande di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Un passo importante nella transizione ecologica, che coinvolge imprese e Pubbliche Amministrazioni. Il sistema, ospitato sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (Gse), promette di semplificare l'accesso alle autorizzazioni, rendendo più rapidi e trasparenti i processi burocratici.

Un sistema centralizzato – La piattaforma Suer, frutto del decreto legislativo 199/2021, diventa lo strumento unico per tutte le pratiche relative agli impianti green. Le imprese dovranno quindi presentare le richieste attraverso questo canale, con il supporto del Gse che fornirà assistenza tecnica per le operazioni. Il sistema è stato progettato per semplificare l’intero processo, riducendo le complessità burocratiche e facilitando la gestione delle domande da parte delle amministrazioni locali. Il Gse si occuperà di garantire il funzionamento e l'accessibilità della piattaforma.

Modelli unici digitali – Il passo successivo per l’operatività del Suer sarà l’approvazione dei modelli unici per le varie tipologie di autorizzazioni. Le domande variano a seconda della potenza dell’impianto: dal semplice avviso al Comune, passando per la Procedura Abilitativa Semplificata (Pas), fino alla richiesta di Autorizzazione Unica per gli impianti più grandi, regolata dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 28/2011. Una volta approvati, i modelli digitali saranno validi su tutto il territorio nazionale.

Accesso alle imprese e PA – Una volta definiti i modelli e completato l'iter di approvazione, il Gse renderà la piattaforma accessibile a tutte le imprese e le Pubbliche Amministrazioni entro 120 giorni. Da quel momento, la presentazione delle domande di autorizzazione avverrà obbligatoriamente tramite il SUER. Questo approccio centralizzato si prevede possa velocizzare i tempi di autorizzazione e supportare la crescita di impianti da fonti rinnovabili in modo più coordinato e fluido.

Obiettivi di semplificazione – Il lancio del SUER rappresenta un passo significativo verso una gestione più moderna e rapida delle pratiche autorizzative nel settore delle energie rinnovabili. L’introduzione della piattaforma ha come obiettivo la riduzione degli oneri burocratici per le imprese e l’efficienza del sistema, in linea con gli impegni dell'Italia nella transizione energetica e nella lotta ai cambiamenti climatici.

Con l’avvio della piattaforma Suer, il panorama delle energie rinnovabili in Italia può avvalersi di un nuovo strumento per accelerare lo sviluppo degli impianti, favorendo al contempo la gestione trasparente e centralizzata delle richieste.