La Spezia, rinvenuta carcassa di un cane in un bagagliaio: denunciata coppia di 78enni

Un intervento per incidente stradale ha spinto la Polizia Locale della Spezia a denunciare una coppia di 78enni per le ipotesi di reato connesse alla tutela penale degli animali. All'interno del portabagagli della Panda su cui viaggiava la coppia è stato infatti rinvenuta la carcassa di un cane che, secondo le indagini svolte in seguito, era stato lasciato all'interno del veicolo in sosta sotto il sole cocente di queste giornate di caldo anomalo. Le indagini hanno preso piede nel pomeriggio di lunedì scorso, quando la Locale è intervenuta in centro città per ricostruire un sinistro tra la Panda e l'auto guidata da un uomo che aveva generato una lite tra le parti in causa. Gli agenti hanno subito notato all'interno della Fiat il cane privo di vita, successivamente preso in custodia da un veterinario e la cui carcassa è stata poi sottoposta a sequestro probatorio. Dagli elementi acquisiti anche tramite il sistema di videosorveglianza comunale, la Polizia Locale avrebbe scoperto che l'animale era stato trasportato nel vano bagagli del veicolo e che, già dalla mattinata, durante una sosta presso un distributore, era stato notato ancora vivo ma in difficoltà per il caldo. Il cane sarebbe poi rimasto all'interno del veicolo in sosta fino al pomeriggio inoltrato in piena esposizione al sole. La magistratura svolgerà adesso l'autopsia sul cane per capire le circostanze del decesso. In merito all'incidente, la Polizia Locale sta inoltre accertando l'ipotesi di sinistro stradale con fuga.

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