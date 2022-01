Spezia, picchia e violenta la moglie la notte di Capodanno: arrestato un 34enne

di Marco Innocenti

Dopo la denuncia, l'uomo era stato allontanato dalla casa ma si era ripresentato, prendendo a calci la porta. Il giudice ne ha disposto l'arresto

La squadra mobile della Spezia ha arrestato un uomo di 34 anni, marocchino, che la notte di Capodanno ha violentato la moglie dopo averla picchiata. Era la stata la vittima, 47 anni, a denunciare tutto agli agenti. La donna si era presentata in questura e ai poliziotti aveva raccontato che i maltrattamenti e le minacce andavano avanti da tempo.

Il giudice per le indagini preliminari Mario De Bellis, su richiesta del pm, aveva disposto per l'uomo il divieto di avvicinamento alla moglie. Nonostante la misura, l'uomo mercoledì si è ripresentato sotto casa della donna e ha iniziato a prendere a calci e a spallate la porta per aprirla. Anche all'arrivo dei carabinieri, il marito ha continuato a inveire e a scagliarsi contro la porta. Dopo quell'episodio il gip ha deciso di inasprire la misura, disponendone l'arresto.