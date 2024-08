Spezia, droni della Polizia Locale: ottenuto il riconoscimento 'velivoli di Stato'

I droni in uso alla Polizia Locale della Spezia hanno ottenuto dal ministero dei trasporti l'equiparazione ad aeromobili di Stato. L'istanza era stata presentata lo scorso maggio dopo che nell'aprile del 2022 era stato istituito un nucleo droni all'interno del comando di Viale Amendola, composto da agenti in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea. Ad essere certificati quattro uas (unmanned aerial system) del tipo Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom e Mavic Mini. "Con il riconoscimento come velivoli di Stato, i droni della nostra Polizia Locale continueranno a essere usati con l'obiettivo di garantire un futuro sempre più sicuro e protetto per tutti i cittadini nell'ottica di una strategia di sicurezza integrata", ha detto l'assessore Giulio Guerri alla sicurezza. La certificazione garantisce maggiore libertà e priorità di utilizzo in attività di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, operazioni di ricerca e soccorso, repressione di illeciti in materia ambientale, rilievo di sinistri stradali, in occasione di eventi pubblici come concerti, manifestazioni o avvenimenti sportivi ma anche per constatare lo stato di conservazione di strade, ponti ed edifici pubblici