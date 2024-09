Sicurezza a Genova, Gambino risponde al Comitato Vannaci: "Disponibile al dialogo, lavoriamo con impegno sul tema"

"Il nostro impegno per garantire la sicurezza dei cittadini genovesi è e rimane una priorità assoluta. Le misure implementate finora, che includono un rafforzamento della presenza della Polizia Locale e una stretta collaborazione con le istituzioni competenti, hanno già portato a risultati concreti e tangibili. La sicurezza urbana e stradale, così come la protezione civile, sono ambiti in cui continuiamo a investire risorse e attenzione, con l'obiettivo di migliorare costantemente la qualità della vita nella nostra città" ha dichiarato l'assessore alla sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino, che risponde alle parole del comitato Vannacci sul tema della sicurezza nel capoluogo ligure

L'assessore sottolinea inoltre l'importanza della valorizzazione del volontariato e delle iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza: "Crediamo fermamente che una comunità informata e coinvolta sia la chiave per una città più sicura e vivibile. Continueremo a promuovere attività di formazione e informazione per tutti i cittadini, affinché possano contribuire attivamente alla sicurezza del nostro territorio"

"Mentre i controlli giornalieri potrebbero sembrare una soluzione semplice, le operazioni mirate e coordinate come quella denominata "Darsena" sono spesso più efficaci nel lungo termine" continua Gambino " Le forze dell'ordine lavorano duramente per mantenere la sicurezza e il benessere della comunità, e le loro azioni sono spesso il frutto di pianificazione e strategia.

"Le forze dell'ordine devono gestire le loro risorse in modo efficiente. Controlli giornalieri in tutte le aree potrebbero non essere sostenibili a lungo termine, mentre le operazioni ad alto impatto, come quella suddetta, sono spesso il risultato di indagini approfondite e mirate volte ad ottenere risultati significativi, come dimostrato dai numeri riportati. Inoltre, operazioni di questo tipo fungono anche da deterrente per futuri comportamenti illeciti. La presenza visibile delle forze dell'ordine può scoraggiare attività criminali".

La collaborazione tra diverse agenzie, poi, "permette di affrontare i problemi da diverse angolazioni, aumentando l'efficacia complessiva dell'intervento e difatti i risultati sono concreti e misurabili: sequestri di droga, chiusura di esercizi non conformi, sanzioni amministrative e denunce".

L'Assessore Gambino invita infine il Comitato Vannacci a un incontro costruttivo per discutere delle loro preoccupazioni e trovare soluzioni condivise: "Siamo sempre aperti al dialogo e al confronto, convinti che solo attraverso una collaborazione attiva e partecipativa si possano raggiungere risultati duraturi e significativi per la nostra comunità".