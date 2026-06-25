Sestri Ponente, automobilista travolge una famiglia di tre persone: grave un uomo

Paura in piazza Massena, a Sestri Ponente, dove un'auto utilitaria proveniente da via Padre Umile ha travolto tre persone, appartenenti alla stessa famiglia, per poi andare a sbattere contro una ringhiera. La donna e la ragazza sono state trasferite all'ospedale San Martino rispettivamente in codice giallo e verde, ma a destare le principali preoccupazioni è lo stato dell'uomo, attualmente ricoverato in codice rosso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.