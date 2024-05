Sestri Levante: presentato il plastico per il centenario della stazione ferroviaria

E’ stato presentato in anteprima questa mattina, nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della stazione di Sestri Levante, che fu inaugurata il 26 luglio 1924, il grande plastico che riproduce lo scalo ferroviario ed i luoghi simbolici della città. In rappresentanza della Regione è intervenuto il consigliere Claudio Muzio, alla presenza del sindaco Francesco Solinas, del capostazione Nicodemo Carluccio, del responsabile d’area della direzione operativa stazioni di RFI, Stefano Galasso, della comandante del posto Polfer, Anna Romaniello, del presidente del Comitato organizzatore per i festeggiamenti dei 100 anni della stazione, Vinicio Raso, e del presidente emerito dell’Associazione culturale “O Leudo”, Enrico Canale.

Presenti anche alcune classi delle scuola primaria cittadina, accompagnate dalle loro insegnati e dalla dirigente scolastica Donatella Arena. Il plastico è stato realizzato dai soci modellisti Alessandro Lari (autore dello scatto nella foto), Marco Sturla, Sergio D’Urso e Massimiliano Del Rio.



“Dietro un evento come questo – ha dichiarato Muzio – c’è il grande impegno di un gruppo di persone che sta lavorando per poter festeggiare al meglio i cento anni della nostra stazione. A loro va il nostro ringraziamento. La stazione – ha aggiunto – è un luogo di fondamentale importanza non soltanto dal punto di vista dei trasporti e della logistica, ma anche sotto l’aspetto sociale. E’ un luogo di vita, di lavoro, di partenze e ritorni, di incontri. Per questo averne cura e celebrarne il primo secolo di storia è un modo per rimarcarne la centralità. Desidero perciò ringraziare in modo particolare il capostazione Nicodemo Carluccio, che da due anni e mezzo è impegnato con passione e dedizione per l’organizzazione di questi festeggiamenti”, ha concluso.



Il plastico sarà inaugurato ufficialmente ed aperto al pubblico il 27 luglio, mentre a partire da oggi sarà oggetto di visite programmate con le scuole. I festeggiamenti per i 100 anni della stazione vivranno il loro culmine dal 26 luglio al 4 agosto prossimi, con numerosi eventi ed iniziative.