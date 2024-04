Sestri Levante, parte Discover Italy: ci saranno agenti di viaggio da 40 Paesi diversi

Seimila appuntamenti in due giorni, oggi e domani, tra agenti di viaggio e promoter turistici da 40 paesi con alberghi e strutture ricettive italiane sono i dati salienti di Discover Italy, l'evento per la promozione turistica che si è aperto questa mattina nella cornice della baia di Portobello a Sestri Levante. "Si tratta di una grande opportunità per un confronto diretto - ha detto l'assessore regionale al turismo Augusto Sartori - dove mostrare le peculiarità della nostra offerta turistica che spazia dal mare all'entroterra passando dalla cultura, dalla tradizione e ovviamente dall'enogastronomia". In aumento i turisti stranieri: "Si - conferma Sartori - dopo francesi, tedeschi, svizzeri s'inseriscono i turisti del nord America che sono aumentati del 10% rispetto al 2022, anno già positivo in termine di arrivo e presenze ". Per questa edizione il focus sarà su turismo culturale, enogastronomico e attivo. Discover Italy è un workshop dedicato esclusivamente all'Incoming per far conoscere e promuovere le opportunità di viaggio/soggiorno a selezionatissimi Hosted Buyer. Sponsor di questa edizione la compagnia di bandiera Ita, oltre a Regione ed ai comuni di Genova, Rapallo, Levanto che si sono aggiunti a Sestri Levante, Chiavari, Lavagna, Zoagli, Moneglia e ai comuni della Val d'Aveto.