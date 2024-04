Sestri Levante,nuovo ponte Pestella finanziato da Regione, Muzio (FI): "Opera necessaria alla comunità"

La progettazione del nuovo ponte in località Contrada Pestella, in Comune di Sestri Levante, è stata inserita nell’elenco triennale delle richieste di finanziamento progettuale (annualità 2024) approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale. "L’inserimento in questo elenco - sostiene il consigliere regionale di Forza Italia e comunale di Sestri Levante Claudio Muzio - costituisce il primo importante passo in vista del reperimento delle risorse per l’elaborazione del progetto esecutivo, presupposto necessario per una futura realizzazione dell’opera”. È quanto dichiara il consigliere regionale e comunale di Sestri Levante Claudio Muzio.

“Si tratta - prosegue Muzio - di una progettazione complessa, dal costo di quasi 200mila euro, in ragione delle significative criticità idrogeologiche che l’area interessata presenta. Ricordo infatti che il precedente ponte di collegamento tra Via Sara e la Contrada Pestella era stato demolito nel 2020 dopo che i forti eventi meteorologici dell’autunno precedente ne avevano compromesso la sicurezza”.

“Anche il costo complessivo dell’opera sarà rilevante, di almeno due milioni di euro circa - sottolinea Muzio - in quanto la nuova struttura, così come previsto dal primo studio di fattibilità, dovrà essere a campata unica e più alta della vecchia, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque e, stante l’impossibilità di poter posizionare un plinto nel letto del torrente Petronio, sarà necessario realizzare importanti opere di arretramento e di consolidamento delle spalle”.

“Informo altresì - afferma ancora il consigliere - che, sempre per quanto riguarda il Comune di Sestri Levante, la Regione ha inserito nell’elenco triennale delle richieste di finanziamento progettuale, annualità 2024, anche le seguenti progettazioni: nuova viabilità per mezzi pesanti a Riva Trigoso (287mila euro) sulla quale vi è da tempo il mio impegno, opere di rinforzo strutturale del ponte in muratura sul torrente Gromolo in località Balicca Ponterotto (25mila euro), rotatoria tra Via Terzi e Valle Ragone (15mila euro), rotatoria all’incrocio tra Viale Mazzini e Lungomare Descalzo (9mila euro)”.

“Desidero infine ringraziare l’assessore regionale Giacomo Giampedrone e i suoi uffici per la costante attenzione ed il sostegno alle esigenze dei Comuni per la progettazione e la realizzazione di opere infrastrutturali di primaria importanza per il territorio”, conclude Muzio.