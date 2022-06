Sestri Levante, auto in fiamme in A12: nessun ferito, si procede a una sola corsia

di Marco Innocenti

L'incendio si è propagato anche all'erba della vicina scarpata ma è stato domato velocemente

Devono essere ancora chiarite le cause delle fiamme che, nel pomeriggio di oggi, hanno avvolto e poi distrutto completamente un'auto lungo l'autostrada A12 Genova-Livorno poco prima del casello di Sestri Levante, in direzione sud.

Gli occupanti dell'auto hanno fatto appena in tempo ad accostare e parcheggiare il mezzo lungo la corsia di emergenza che l'incendio è divampato, arrivando a propagarsi anche all'erba della vicina scarpata, a lato dell'autostrada. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Chiavari che hanno spento le fiamme ma, per operare in completa sicurezza, è stato necessario chiudere al traffico almeno una delle due corsie dell'autostrada in quel tratto.

Nessuno degli occupanti è rimasto ferito ma l'auto è andata completamente distrutta.