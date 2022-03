Serie A, anticipi e posticipi: Verona-Genoa lunedì alle 18.30, la rabbia dei tifosi rossoblu

di Marco Innocenti

Spezia-Venezia si gioca sabato alle 15, Sampdoria-Roma in campo domenica alle 18

La Lega Serie A ha reso noti giorni e orari degli anticipi e posticipi per le gare delle prossime tre giornate di campionato. Malumore negli ambienti rossoblù per la decisione di spostare a lunedì alle 18.30 la partita in casa del Verona, in una collocazione che renderà difficile per molti tifosi seguire la squadra allo stadio "Bentegodi".

Anticipata invece al sabato Spezia-Venezia, domenica alle 18 Sampdoria-Roma.

31.MA GIORNATA

02/04/2022 Sabato 15.00 Spezia-Venezia

02/04/2022 Sabato 18.00 Lazio-Sassuolo

02/04/2022 Sabato 20.45 Salernitana-Torino

03/04/2022 Domenica 12.30 Fiorentina-Empoli

03/04/2022 Domenica 15.00 Atalanta-Napoli

03/04/2022 Domenica 15.00 Udinese-Cagliari

03/04/2022 Domenica 18.00 Sampdoria-Roma

03/04/2022 Domenica 20.45 Juventus-Inter

04/04/2022 Lunedì 18.30 Hellas Verona-Genoa

04/04/2022 Lunedì 20.45 Milan-Bologna

32.MA GIORNATA

09/04/2022 Sabato 15.00 Empoli-Spezia

09/04/2022 Sabato 18.00 Inter-Hellas Verona

09/04/2022 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus

10/04/2022 Domenica 12.30 Genoa-Lazio

10/04/2022 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina

10/04/2022 Domenica 15.00 Sassuolo-Atalanta

10/04/2022 Domenica 15.00 Venezia-Udinese

10/04/2022 Domenica 18.00 Roma-Salernitana

10/04/2022 Domenica 20.45 Torino-Milan

11/04/2022 Lunedì 20.45 Bologna-Sampdoria

33.MA GIORNATA

15/04/2022 Venerdì 19.00 Spezia-Inter

15/04/2022 Venerdì 21.00 Milan-Genoa

16/0412022 Sabato 12.30 Cagliari-Sassuolo

16/04/2022 Sabato 14.30 Sampdoria-Salernitana

16/04/2022 Sabato 14.30 Udinese-Empoli

16/04/2022 Sabato 16.30 Fiorentina-Venezia

16/04/2022 Sabato 18.30 Juventus-Bologna

16/04/2022 Sabato 20.45 Lazio-Torino

18/04/2022 Lunedì 19.00 Napoli-Roma

18/04/2022 Lunedì 21.00 Atalanta-Hellas Verona