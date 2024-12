Sanremo, sentenza Festival, Comune valuta impugnazione. Mager:"Decideremo a breve"

Il Comune di Sanremo sta valutando se impugnare la sentenza del Tar della Liguria che vieta l’affidamento diretto del Festival di Sanremo alla Rai. La decisione sarà presa a breve, ma il sindaco Mager intravede anche opportunità future.

Si è tenuta oggi una riunione tra il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e lo studio legale Bonura per discutere le implicazioni della sentenza. “È stato un primo incontro per capire come muoverci”, ha dichiarato Mager.

Il sindaco ha spiegato che la Rai impugnerà la sentenza e che il Comune potrebbe fare lo stesso: “Oggi non abbiamo ancora deciso nulla, ma stiamo valutando”.

Mager non esclude che la decisione del Tar possa trasformarsi in uno stimolo per Sanremo: “Potrebbe rappresentare un’occasione la concorrenzialità”.

La priorità del Comune, secondo il sindaco, è stabilire se procedere con il ricorso. Nel frattempo, si inizierà a lavorare per redigere una manifestazione di interesse, come previsto dal Tar, in vista dell’edizione 2026.

Il futuro del Festival di Sanremo resta aperto, ma l’amministrazione comunale sembra determinata a garantire continuità all’evento che rappresenta un simbolo culturale e turistico per la città.