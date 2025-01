Sempre più donne nella Marina Mercantile: crescono le iscrizioni ai corsi ITS dell’Accademia di Genova

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile registra un aumento significativo di iscrizioni femminili ai corsi ITS e FSE. Su un totale di 830 allievi, il 17,7% è rappresentato da donne, un dato in crescita rispetto al 14,6% di sei mesi fa. Con un’offerta formativa ampliata e finanziata da enti pubblici, l’Accademia punta a formare figure chiave per il settore della logistica, dei trasporti e della gestione portuale.

Crescita femminile – Le donne iscritte sono passate da 81 a 147, confermando l’interesse crescente verso professioni tecniche e marittime. La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 18 e i 29 anni, con 140 allieve.

Offerta formativa – I corsi ITS e FSE includono percorsi come Allievo Ufficiale di Coperta, Cruise Staff, e ambito portuale. Le lezioni, completamente gratuite, combinano teoria e stage in azienda, garantendo un tasso di occupazione post-diploma del 95%.

Finanziamenti – Il percorso è reso possibile grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione, dei fondi Next Generation EU e della Regione Liguria.

Bandi aperti – Attualmente sono disponibili posti per corsi con scadenze ravvicinate:

•ITS Allievo Ufficiale di Coperta: iscrizioni entro il 17 gennaio 2025.

•ITS Ambito Portuale: iscrizioni entro il 28 gennaio 2025.

•FSE Tour Expert e Cruise Staff: iscrizioni entro il 21 gennaio 2025.

Dichiarazioni – Gli organizzatori sottolineano: “La formazione tecnica e gratuita che offriamo rappresenta un’occasione unica per entrare in un settore in continua evoluzione”.

