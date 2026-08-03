Scooter travolge passeggino sulle strisce a Sanremo: grave bimbo di due anni

Sono gravi le condizioni di un bambino di due anni coinvolto in un incidente stradale a Sanremo. Uno scooter ha infatti travolto il passeggino dove si trovava il piccolo, spinto dalla baby-sitter: i due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, in corso Marconi.

Nell'impatto il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasferito in elisoccorso in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento sono affidati agli agenti della polizia locale di Sanremo, intervenuti insieme ai colleghi del commissariato di pubblica sicurezza.

Sul posto sono intervenuti il personale dell'automedica, i militi di Matuzia Emergenza e della Croce Rossa di Ospedaletti (Imperia).

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