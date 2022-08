Savona, trova un ragazzino che dorme sul terrazzo: aveva trascorso la notte svaligiando due negozi

di Marco Innocenti

A insospettire gli agenti il fatto che, nello zaino, avesse diverse magliette col logo di una macelleria appena visitata dai ladri

Si è ritrovata un ragazzino che dormiva sul suo terrazzo e ha chiamato la polizia, facendo scoprire un ladro che poche ore prima aveva fatto razzie in due negozi di Savona. E' successo in pieno centro sabato notte. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione. Il ragazzino era senza documenti e dentro lo zaino aveva un telefono cellulare e alcune magliette con il logo di una macelleria.

I poliziotti hanno verificato che nella notte, sia una macelleria del centro città sia una panetteria poco distante avevano subito un furto e tra i beni sottratti risultavano proprio quelli trovati nello zainetto. Dentro il locale gli agenti hanno trovato le impronte del giovane. E' scatta la segnalazione al tribunale per i minorenni che ne ha disposto l'affidamento ad una struttura di accoglienza per minori. Sono in corso indagini per far luce sugli altri episodi di danneggiamento e furto avvenuti in città con modalità analoghe.