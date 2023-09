Savona, show cooking al mercato civico per valorizzare il pescato ligure

Si intitola "Il mare è servito!" la rassegna di quattro Show Cooking organizzati dal FLAG "Gruppo di Azione Costiera Savonese" -partenariato pubblico - privato, con la Camera di Commercio Riviere di Liguria capofila - che tra i suoi obiettivi ha quello della promozione della pesca professionale del territorio savonese.

"Il mare è servito!" si svolgerà con quattro appuntamenti: due in collaborazione con il Comune di Savona, al Mercato Civico di Savona, e due con il Comune di Noli, accolti dal suggestivo Molo dei Pescatori.

Durante ogni evento uno chef e un pescatore professionista prepareranno un piatto tipico ligure a base di pesce, raccontandone la ricetta e la peculiarità del pesce locale. I partecipanti avranno l'opportunità di assistere a ogni dettaglio della preparazione attraverso una videocamera indossata dallo chef e, naturalmente, non mancherà per il pubblico la possibilità di assaggiare il piatto, accompagnato da una degustazione di vini tipici locali.

“Il mare è servito!” sarà l’occasione per “mettere alla prova” le nuove cucine mobili acquistate dal FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese, con il fondo P.O. FEAMP 2020-2024. La prima delle due cucine mobili, a Savona, posizionata proprio al Mercato Civico e affidata in gestione al Comune di Savona che, nei prossimi dieci anni, dovrà organizzare show cooking ed eventi per promuovere e valorizzare il pescato ligure e la pesca professionale.

“Come FLAG Gruppo di Azione Costiera Savonese, siamo molto soddisfatti dell'accordo stipulato con il Comune di Savona: grazie alla cucina mobile verranno organizzati eventi che sicuramente saranno a sostegno del settore della pesca ligure, a cominciare dai primi show cooking. Il FLAG GAC Savonese è oggi alla fine del suo percorso - afferma Paolo Ripamonti, presidente del FLAG GAC Savonese - e personalmente sono molto soddisfatto di quanto fatto in tutti questi anni. Oltre a valorizzare il settore, infatti, abbiamo aiutato i pescatori professionisti a districarsi con i tanti, troppi problemi burocratici e amministrativi. Abbiamo anche realizzato studi scientifici che ci si augura diano il loro positivo risultato a breve. Un impegno che, ovviamente, non si esaurisce con la nuova programmazione europea, ma che continuerà anche in futuro, per essere sempre vicini ad un settore legato in maniera indelebile alla tradizione e all’economia ligure”.

Così l’Assessore Elisa Di Padova commenta l’iniziativa: “Finalmente un altro tassello nelle attività di rilancio del Mercato Civico e quindi delle peculiarità del nostro territorio. Ringrazio il Flag per aver immaginato uno strumento così innovativo che ci consente di proseguire il cammino serrato di rilancio del Mercato, gli eventi del 22 e del 29 settembre aprono una nuova stagione per il Mercato Civico e per tutte le realtà che da adesso in poi verranno coinvolte grazie alle attività di showcooking: stiamo immaginando un programma trasversale sotto ogni punto di vista, dai bambini, ai nonni, dagli chef agli studenti, che abbia come protagonista la pesca professionale, il nostro mare e naturalmente i prodotti del nostro territorio a partire proprio dagli operatori del Mercato Civico di Savona”.

Ecco, per ora, il programma delle due date di settembre al Mercato Civico di Savona:

Venerdì 22 settembre:

Ore 18: Conferenza stampa di presentazione della nuova cucina mobile

al Mercato Civico e taglio del nastro.

Ore 18.30: Show cooking, con degustazione del piatto a base di pesce

locale e di vini locali.

Ore 18.30: Fish lab dedicato ai bambini.

Ore 19.30: DJ Set per grandi e piccini.

Venerdì 29 settembre:

Ore 18.30: Show cooking con degustazione del piatto a base di pesce

locale e di vini locali.

Ore 18.30: Fish lab dedicato ai bambini.

Ore 19.30: DJ Set per grandi e piccini (evento aperto a tutti).

Per quanto riguarda Noli gli show cooking sono previsti a ottobre, in

date ancora da definire.