Savona, sequestrate 8 armi ad aria compressa acquistate illegalmente sul web

di Marco Innocenti

L'operazione portata avanti dalla Squadra Mobile in collaborazione con i poliziotti del commissariato di Alassio

I poliziotti della Squadra Mobile di Savona, con la collaborazione del Commissariato di Alassio, nei giorni scorsi hanno eseguito nelle zone di Albenga, Quiliano, Altare, Varazze, Pietra Ligure, Sassello e Celle Ligure, 8 perquisizioni per la ricerca di armi. L'attività ha portato al sequestro complessivo di 8 armi, di cui 3 clandestine in quanto prive della necessaria punzonatura e che superavano i 7,5 joule, tutte acquistate illegalmente sul web da siti stranieri. In Italia la compravendita di armi online è vietata ed è vietata la cessione online anche delle armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule, che risultano in libera vendita presso i negozi autorizzati.