Savona: ruba 3 quintali di rame e l'auto per scappare con la refurtiva, denunciato

Un uomo si è introdotto forzando il portone di ingresso di un’officina di lavorazioni in metallo della Val Bormida e ha rubato circa 350 chilogrammi di barre di rame, caricandole su un veicolo poi risultato intestato a un giovane della provincia di Cuneo. Nonostante avesse coperto le targhe del veicolo utilizzato per il furto e la fuga, l'uomo è stato individuato dai carabinieri. I militari della stazione di Cairo Montenotte (Savona) hanno identificato e denunciato un 36enne, già noto alle forze dell'ordine, che aveva recentemente compiuto una fuga rocambolesca.



Carabinieri - I carabinieri, grazie alle telecamere di sorveglianza comunali e private, sono riusciti a tracciare il percorso dell'auto dopo il furto, seguendo il ladro fino a un punto in cui, sentendosi al sicuro, ha rimosso la copertura delle targhe, permettendo così di risalire al proprietario del veicolo. Il giovane cuneese ha riferito agli investigatori che, in precedenza, aveva denunciato il furto del veicolo, affidato a una persona per la demolizione, ma che quest'ultimo lo aveva invece utilizzato per spostarsi in tutta Italia, accumulando numerose contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada.

Pattuglia - Un ulteriore controllo effettuato dai carabinieri ha rivelato che il 36enne era intestatario di altri undici veicoli e che, appena il giorno prima del furto nel savonese, era stato coinvolto in un inseguimento a Barberino del Mugello (Firenze), dove non si era fermato a un posto di controllo. Braccato da una pattuglia, l’uomo aveva abbandonato il veicolo e, dopo essersi dato alla fuga a piedi, era riuscito a far perdere le sue tracce.