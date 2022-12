Savona, rissa a colpi di bottigliate nella notte: quattro persone all'ospedale

Quattro persone sono rimaste ferite questa notte per una rissa avvenuta poco dopo le tre nel centro di Savona all'incrocio tra Via Paleocapa e via Mistrangelo. I quattro, per motivi ancora sconosciuti, si sono affrontati a colpi di bottiglie e armi bianche e sono rimasti tutti feriti. Sul luogo dello scontro sono intervenute quattro ambulanze: due della croce bianca di Savona e due della croce oro di Albissola Marina. Accorse pattuglie sia dei Carabinieri che della Polizia impegnate nei rilievi e nelle indagini per chiarire cause e dinamiche della rissa. I feriti sono stati trasportati all'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo mentre in mattinata una delle persone coinvolte è stata trasferita al San Martino di Genova.