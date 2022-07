Questa mattina a Vezzi Portio, in provincia di Savona, un motocicilista è caduto dalla moto per cause ancora da accertare.

Immediato l'intervento dei militi del 118 assieme alle Croci Bianche di Finale e di Noli.

I due passeggeri sono stati poi trasportati al Santa Corona di Pietra Ligure: uno in codice giallo e l'altro in codice rosso.