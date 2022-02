Savona, intossicato dal monossido di carbonio: i carabinieri lo soccorrono ma scoprono 100 grammi di hashish

di Marco Innocenti

I soccorritori erano intervenuti per un malfunzionamento della caldaia poi i militari hanno trovato la droga, pronta per lo smercio, e 15mila euro in contanti

Lunedì 07 Febbraio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn