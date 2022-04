Savona, i fondi del Pnrr per il sociale. L'assessore Viaggi: "Un lavoro di squadra"

di Redazione

L'assessore al Welfare ha spiegato alla Diretta Live di Telenord le caratteristiche dei sei bandi andati a buon fine nell'ambito della distribuzione dei fondi

Riccardo Viaggi, assessore al Welfare del Comune di Savona, è intervenuto alla Diretta Live per spiegare le destinazioni dei fondi in arrivo con il Pnrr per i sei bandi presentati dall'amministrazione ed approvato.

"Questo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra di tutto il distretto": si va dall'intervento più corposo, quello per le due strutture di Savona e Varazze per persone ancor parzialmente sufficienti, in grado di ospitare una trentina di persone.

E poi gli interventi per i disabili, per le persone senza fissa dimora, l'intervento sull'ex stazione di posta.

Il tutto pensando ovviamente alla scadenza del 2026, ma per alcuni progetti si andrà anche più in là.