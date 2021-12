Savona, Funivie spa verrà liquidata a partire dal 1° gennaio

di Edoardo Cozza

L'ad Paolo Cervetti diventa liquidatore: "Speriamo di poter riconsegnare il compendio aziendale ancora integro"

Funivie spa comunica che l’assemblea dei soci ha disposto la messa in liquidazione della società, con efficacia a far data dal 1 gennaio 2022, in ragione della oggettiva impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale.

Il dottor Paolo Cervetti, già amministratore delegato dell’azienda e nominato oggi liquidatore, precisa: “La società, pur in liquidazione, potrà comunque - ma per un tempo necessariamente breve - continuare a gestire il compendio e le attività residuali di manovra, gestione del raccordo ferroviario di Cairo e gestione del parco di deposito.”



“Speriamo - prosegue Cervetti - di poter riconsegnare al demanio il compendio aziendale - che già custodiamo responsabilmente da quasi due anni - ancora integro, comprensivo dei 67 lavoratori oggi in forza (cui è garantita la cassa integrazione recentemente disposta). Ciò nella speranza che contestualmente le recenti iniziative parlamentari e amministrative che paiono intraprese, possano dare continuità allo sforzo sinora effettuato e un nuovo corso, completato il ripristino della linea ad opera del Provveditore alle Opere Pubbliche, alle attività funiviarie.”