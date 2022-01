Savona, camion in avaria sulla A10: 10 chilometri di coda

di Marco Innocenti

Code anche sulle altre autostrade della Liguria: a Genova un incidente in Sopraelevata causa gravi disagi all'uscita di Genova Ovest sulla A7

Cantieri, incidenti e mezzi in avaria creano notevoli disagi in queste prime ore della mattinata lungo tutta la rete autostradale della Liguria. La situazione più critica in A10, tra i caselli di Varazze e Savona in direzione di Ventimiglia. Qui un mezzo pesante rimasto bloccato per un guasto proprio all'altezza di un restringimento di carreggiata, per di più all'interno di una galleria, ha causato fino a 10 chilometri di coda. Un chilometro di coda anche sulla carreggiata opposta, verso Genova.

Un chilometro anche in A26, fra Masone e il bivio con la A10, sempre per i cantieri presenti lungo il percorso. In A12 la coda è invece di 3 chilometri, fra Nervi e Genova Est in direzione Genova ed anche nella direzione opposta, fra l'allacciamento con la A7 e Nervi. Problemi anche in uscita a Genova Ovest, sulla A7: un incidente all'altezza di Di Negro sulla Sopraelevata causa forti rallentamenti che arrivano a interessare anche il casello dell'autostrada.